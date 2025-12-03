Presidente da Alerj, Rodrigo Barcellar, é preso no Rio



Cleber Lopes

O presidente da Assembleia Legislativa Estado do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacellar, foi preso na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal. A operação foi deflagrada para combater a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas da investigação que prendeu o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.



De acordo com a PF, o vazamento culminou na obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargun. TH Jóias: deputado é acusado de fazer câmbio para o tráfico e ser um dos chefes do Comando Vermelho.



Barcellar esteve em junho em Cabo Frio, como governador em exercício para dar início das obras de reurbanização do centro. Em setembro, se reuniu com nove prefeitos em São Pedro da Aldeia para, nas palavras dele, “fortalecer laços e trabalhar juntos”. Bacelllar, tinha novo encontro com prefeitos dos 92 municípios do Estado marcado para a próxima terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado para distribuir cheques simbólicos pra investimentos na saúde.