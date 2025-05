Presidente da Câmara Magno Dheco e vereadores do MDB se reúnem com a executiva estadual para fortalecer ações em Araruama

Na manhã desta segunda-feira (12), o presidente da Câmara Municipal de Araruama, vereador Magno Dheco, participou de uma reunião estratégica com o presidente estadual do MDB, Washington Reis, que também ocupa o cargo de secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro.

O encontro contou ainda com a presença dos vereadores Thiago Pinheiro e Júlio César, ambos do MDB. A reunião teve como objetivo fortalecer os laços partidários e alinhar estratégias políticas voltadas ao desenvolvimento de Araruama.

Durante a conversa, foram debatidas ações prioritárias e iniciativas conjuntas que visam atender às necessidades da população do município. Segundo Magno Dheco, a união entre o legislativo municipal e a executiva estadual é essencial para garantir avanços concretos.

“Seguimos firmes, construindo uma política cada vez mais comprometida com as reais necessidades dos araruamenses, que nos concederam quase 16 mil votos através da chapa do MDB na eleição de 2024. Nosso trabalho é incansável”, declarou o presidente da Câmara.

O encontro reforça o compromisso dos representantes de Araruama com a busca por melhorias e investimentos que beneficiem diretamente os cidadãos.