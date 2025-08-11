Presidente da Firjan e prefeito de Cabo Frio debatem sobre o desenvolvimento da Região dos Lagos

Com o foco no desenvolvimento da Região dos Lagos, o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano se reuniu com o prefeito de Cabo Frio, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, conhecido como Dr. Serginho, na manhã desta sexta-feira (8/8). Foram debatidos projetos que podem ser implementados para a melhoria da economia e do ambiente de negócios na região. Na ocasião, o prefeito recebeu a agenda regional de Propostas Firjan para um Brasil 4.0, que reúne os principais pleitos para o avanço socioeconômico dos municípios do estado do Rio de Janeiro.

Ações para o desenvolvimento da educação foram enfatizadas durante o encontro, tendo em vista o potencial para a formação de mão de obra qualificada na região, que conta com universidades e estrutura para a formação técnica.



“A região conta com capacidade para a formação de mão de obra especializada para o desenvolvimento de um hub de inovação, com foco em sustentabilidade e no meio ambiente”, destacou Luiz Césio Caetano, que aproveitou a ocasião para enfatizar a capacidade da unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos, localizada no município de São Pedro da Aldeia, em atender a demandas das cidades do entorno. “Temos como ofertar cursos voltados para segmentos da indústria de relevância na região, como o salineiro, moveleiro, construção civil, pesca, entre outros”, completou.

A necessidade de avanços em infraestrutura para a atração de investimentos foi apontada como relevante para a atividade industrial. Sobre esse ponto, foram destacadas as propostas para a melhoria das rodovias RJ-124 e BR-101, essa, considerada de grande importância por oferecer vantagens logísticas para a ligação a outras regiões do estado. A operação do aeroporto, que está com os trâmites de concessão em andamento, também foi assunto, tendo em vista os projetos logísticos que serão possíveis a partir do estabelecimento do modal aeroportuário.

O presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin destacou a importância de se valorizar as vocações e potencialidades da região. “A Firjan tem grande interesse em apoiar no desenvolvimento de propostas para ampliar a matriz econômica de Cabo Frio, que é predominantemente turística, mas podemos buscar uma diversificação, respeitando as vocações naturais da cidade”, acrescentou Ricardo Guadagnin, que ao lado do gerente executivo regional da Firjan SENAI, Anderson Carolo, visa fazer um trabalho direcionado para o atendimento da demanda local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Dusi, considerou o encontro importante para a implementação de ações voltadas para o crescimento da região. “A reunião foi muito importante, pautada no desenvolvimento econômico e melhoria do ambiente de negócios em Cabo Frio e região. Certamente executaremos grandes projetos na cidade”, destacou.