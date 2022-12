Presidente das Escolas de Samba de Cabo Frio busca apoio de vereadores para o Carnaval

Esta semana, durante a festa de final de ano da Câmara Municipal de Cabo Frio, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Cabo Frio, Carlos Ernesto, o Carlão, também esteve presente.

Foi um momento de confraternização e também de luta pela Cultura do município.

Para Carlão, 2023 é o ano de trabalho. “Estou feliz em participar deste momento com meus amigos. Mas, não posso deixar de dividir com os legisladores sobre o quanto esse ano será importante para o segmento do Carnaval de Cabo Frio, que além de gerar de empregos,

vai aumentar a arrecadação, movimentar a rede hoteleira e ele fomenta a cultura local”, disse.



Carlão conversou com todos os vereadores presentes na festa. Para vereadora Carol Medori a cultura do Samba precisa ser ouvida.

“Nossa história no samba ela vem desde 1907 ( Rancho Flor da Passagem). É preciso ouvi- lá e participar efetivamente nesta reconstrução. Manter essa cultura viva atende o coletivo do município. Tem o meu apoio e acredito na cultura como uma forma de se formar cidadãos. Precisamos ocupar nossos espaços com cultura”, disse a vereadora.

Para o presidente da Câmara a luta é de todos.

“Minha vida toda presenciei dentro de casa a importância da Cultura na vida do Cidadão. Cabo Frio tem um leque de segmentos culturais que identificam as nossas histórias e com o Carnaval não é diferente. É preciso reordenar e projetar o carnaval daqui para frente. Nossas vidas zeraram com a COVID e o momento pede esse trabalho em conjunto. Apoio a Liga no trabalho que está sendo desenvolvido para manter as nossas raízes fortes e vivas”, finalizou Miguel Alencar.