Primavera marca aumento de aparições de saruês em Cabo Frio

Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, é comum observar um número maior de saruês, também conhecidos como gambás, circulando pelas áreas urbanas de Cabo Frio. Essa é a época de acasalamento da espécie, o que explica a maior presença desses pequenos mamíferos, especialmente durante a noite.

Segundo o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal, Ricardo Medina, de janeiro a setembro deste ano, o Grupamento realizou o resgate de 552 saruês, sendo 183 filhotes e 369 adultos.

“Nesta época do ano, o aumento nas aparições é totalmente natural e serve como lembrete de que Cabo Frio também é lar da nossa fauna silvestre, que merece respeito e convivência harmoniosa”, explicou Medina.

A maioria dos incidentes registrados ocorre quando cães ou gatos tentam atacar os saruês, o que é um comportamento instintivo dos pets. Nesses casos, a orientação é tentar afastar o animal e acionar o resgate especializado.

Quem encontrar um saruê ferido ou em local de risco deve ligar para o número 153, canal direto da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública. O resgate é realizado pela Guarda Marítima e Ambiental, que garante o manejo seguro e o encaminhamento adequado do animal para instituições parceiras, em casos de ferimentos.

Apesar do susto que a presença deles pode causar, os saruês não oferecem perigo à saúde humana e são grandes aliados do equilíbrio ambiental. Alimentam-se de frutas, insetos e pequenos animais, ajudando no controle de pragas urbanas, como baratas, escorpiões e ratos. Além disso, também contribuem para a dispersão de sementes e o equilíbrio do ecossistema local.

No mês passado, o grupamento Ambiental participou da soltura de cerca de 50 gambás na Comunidade Quilombola Preto Forro, no Angelim-Araçá. A ação, realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Larissa Saruê, faz parte da prática de Saneamento Ambiental Integrado e visa controlar naturalmente a população de escorpiões, reduzindo riscos à comunidade.