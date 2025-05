Primeira dama de Cabo Frio e deputada federal anunciam recursos para ONG que cuida de paciente oncológica

A primeira dama de Cabo Frio, Aline Rabelo, anunciou nesta quinta-feira, dia 15, junto a deputada federal Soraya Santos, a destinação de recursos importantes para a ONG Amigas da Mama que cuida de mulheres com câncer.

“Essa parceira é construída com fruto de muito diálogo, confiança e amor por Cabo Frio. Agradeço Soraya pelo carinho com nossa cidade e por atender meu pedido por intermédio da nossa secretária Bárbara Caetano e da presidente da ONG Carla Belidio que estiveram com a deputada com um único objetivo: trazer mais cuidado e dignidade para as mulheres cabofrienses”, disse Aline.