Primeira edição do Festival Aldeia Gastronômica movimenta São Pedro da Aldeia de 30 de abril a 17 de maio

No próximo mês de abril, a Costa do Sol do Rio de Janeiro ganha mais uma deliciosa novidade em seu Calendário de Eventos: a primeira edição do Festival Aldeia Gastronômica, em São Pedro da Aldeia. A festa da boa mesa acontece de 30 de abril a 17 de maio, celebrando o outono – uma das estações mais agradáveis para visitar a região.

Inspirado na cultura e nos sabores aldeenses, o evento exalta a identidade e as tradições da bucólica cidade de São Pedro, que combina lagoa e salinas, urucum e aroeira, além de pescadores, quilombolas e produtores rurais. A criatividade dos mais de 25 restaurantes participantes promete ser o ponto alto do Aldeia Gastronômica. Cada estabelecimento irá criar um prato exclusivo, explorando ingredientes locais e receitas típicas, representando o melhor da culinária de São Pedro.

“Um dos objetivos do festival é fortalecer a comunidade através da gastronomia. Por isso, além de proporcionar experiências, o evento busca movimentar a cadeia produtiva local, apoiar os negócios da região e impulsionar o turismo na baixa temporada”, comenta Maria Inês Oliveros, da Tropic Produções, empresa realizadora do evento.

Os estabelecimentos participantes do Aldeia Gastronômica podem oferecer pratos principais, sanduíches ou sobremesas exclusivas, que serão servidos nas próprias casas durante o período do evento, a preços fixos: de R$ 69 a R$ 99 (prato principal), de R$ 39 a R$ 49 (sanduíche) e de R$ 19 a R$ 39 (sobremesa). Entre uma degustação e outra, a dica é explorar os cartões-postais da cidade, como a Casa dos Azulejos e a Casa da Flor, além dos belos cenários da Trilha dos Cardeiros, da Ilha do Boi e da Fazenda Roberto Marinho. Para fechar o dia, a pedida é apreciar o pôr do sol, digno de palmas.

O evento conta com patrocínio da Prolagos e apoio do Sebrae, ACIASPA, Boibom, LM Distribuidora, Prefeitura de São Pedro da Aldeia, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Subsecretaria Estadual de Gastronomia.

1º Festival Aldeia Gastronômica – São Pedro da Aldeia

Data: de 30 de abril a 17 de maio de 2026

Local: nos estabelecimentos participantes

Instagram: @festivalaldeiagastronomica/

Facebook: /festivalaldeiagastronomica/