Primeira rodada da Copa Saquarema tem 44 gols 

A primeira rodada da Copa Saquarema de Futebol 2022 foi marcada por bastante gols e bons resultados. 16 jogos abriram o primeiro fim de semana de jogos, que foram disputados no último domingo (10) em quatro campos e estádios da cidade. As redes foram balançadas 44 vezes, deixando a média de gols em 2,75 por partida!

Nos jogos realizados no Campo do São Roque, em Palmital, o Grama Alta empatou com o Royal em 0x0 e a disputa foi para os pênaltis, onde o Grama Alta levou a melhor, derrotando o adversário por 3×2. Já o time Ousados venceu o América por 1×0. O Palitó venceu o Debochados por 3×1 e o Corintians derrotou o Estrelado por 2×0.

Já no campo do Santa Luíza, em Sampaio Corrêa, o Cirrose venceu o Guarani por 2×1. No segundo jogo, o Gelobol venceu o Jaconé por 2×1. A bola continuou a rolar e, na terceira partida, o Aroeira enfrentou o Resenha e perdeu pelo placar de 1×0. No último jogo, o Snapchat goleou o Comum por 4×0.

No campo Barroso, no bairro do Jardim, o Margosa venceu os donos da casa por 2×0. Já o Santa Cruz derrotou o Bacaxá por 3×0. A terceira partida marcou a vitória do Porto da Roça por 3×0. Já o Portelinha venceu o KFA por 4×2.

O campo Castelinho, no Gravatá, também foi palco para as partidas da primeira rodada. O São Geraldo abriu os trabalhos vencendo o CRA por 1×0. O time da Torre derrotou o City Vilatur pelo placar de 3×1. A terceira partida foi realizada pelo Saqua Show, que venceu o Cação por 2×0. Encerrando a rodada, o Favela que venceu o Pega Nós por 1×0.

Os jogos da próxima rodada serão realizados no domingo, 17. As partidas serão válidas pelas Oitavas de Final. Confira os locais e horários dos jogos:

No campo São Roque, o Grama Alta enfrentará o Ousados às 09:30h. Logo após, às 11:30h, o Palitó enfrentará o Corintians. Em Sampaio Corrêa, no campo Santa Luiza, o Gelobol enfrentará o Cirrose às 09:30h. Após, o Resenha enfrentará o Snapchat às 11:30.

Já no Jardim, no campo Barroso, a partida será entre Margosa e Santa Cruz às 09:30 e, às 11:30, Mombaça e Portelinha. No campo Castelinho, no Gravatá, a disputa terá início às 09:30h com a partida entre São Geraldo e Torre. Já às 11:30h, o Saquá Show enfrentará o Favela.

Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a Copa Saquarema é disputada pelo sistema mata-mata. A partida final está prevista para acontecer na primeira semana de maio, nas festividades de comemoração do aniversário da cidade.