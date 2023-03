Primeiro dia de vacinação bivalente contra a Covid -19 atende mais de 500 pessoas em Cabo Frio

Começou nesta terça-feira (28), a Campanha de Vacinação bivalente contra a covid-19 em Cabo Frio. No primeiro dia de atendimento, foram imunizadas 589 pessoas que fazem parte do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde.

A vacinação escalonada por faixa etária e público-alvo acontece devido à quantidade de vacinas disponibilizadas pelo Governo Federal e repassadas pelo Governo do Estado, que permanece de forma gradativa, não abrangendo todas as idades.

Nesta primeira semana, o município está imunizando idosos de 70 a 75 anos; e quem vive em instituições de longa permanência (ILPI).

Segundo a secretaria de Saúde, a expectativa é que um novo lote de imunobiológicos sejam enviados até a próxima segunda-feira (6).

“Para o atendimento nesta primeira semana recebemos 2.946 doses da vacina bivalente. Tão logo seja confirmado o recebimento de novos lotes da vacina, será anunciada a ampliação, conforme as normas técnicas”, explica a secretária Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Francislene Casemiro.

Em Cabo Frio, todos os imunizantes contra a covid-19 estão disponíveis em 19 unidades de saúde, que funcionam, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, também têm todas as vacinas e funcionam das 8h às 16h.

Já nas Estratégias Saúde da Família (ESF) dos bairros Vila do Sol, Vila do Ar, Caminho de Búzios, Cajueiro e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Praia do Siqueira estão disponíveis somente a vacina bivalente contra a covid-19.

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras;

todas as vacinas contra a covid-19

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº