Primeiro Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia está sendo construído

O sonho do primeiro hospital municipal de São Pedro da Aldeia está se tornando realidade. As obras de construção da unidade avançaram e entraram em uma nova fase. O prefeito Fábio do Pastel esteve no local para acompanhar de perto o trabalho.

A equipe deu início aos serviços de concretagem de toda a área destinada ao moderno Centro de Imagens, que será criado para a realização de exames raio-x, ressonância e mamografia, entre outros, proporcionando mais comodidade à população.

Além disso, também há frentes de obras em andamento para a execução das alvenarias do primeiro e segundo pavimentos. Os trabalhadores seguem, ainda, com os serviços de elétrica e hidráulica no local.

A obra é viabilizada por repasses da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, fruto do trabalho do prefeito Fábio do Pastel na articulação de parcerias com o Governo Estadual.