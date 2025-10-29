Princípio de incêndio é controlado em área de vegetação em Cabo Frio

Durante patrulhamento pela Orla da Praia de Unamar, em Tamoios, na manhã desta terça-feira (28), equipes da Guarda Marítima e Ambiental, da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima agiram rapidamente para conter um princípio de incêndio em área de vegetação.

Com baldes de água, os agentes conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse pela restinga, localizada na Avenida Beira Mar, altura da Rua dos Linguados, no bairro Santa Margarida I, entre as residências e a faixa de areia da praia.

O local já havia sido vistoriado pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente nesta segunda-feira (27), após um incêndio anterior que atingiu cerca de 2.200 m² de vegetação nativa de restinga, provocando danos ambientais. Durante a vistoria, foram encontrados resquícios de fios de cobre e materiais metálicos queimados, o que indica queima irregular de resíduos, possivelmente a origem do fogo.

Na manhã desta terça (28), uma nova ocorrência de queima foi identificada no mesmo ponto, sem flagrante e sem registro do início das chamas. O relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente classifica o incêndio como de origem antrópica (causada por ação humana), resultando em dano ambiental moderado e perda de cobertura vegetal, incluindo espécies nativas como o Allagoptera arenaria (guriri).

O setor de Fiscalização Ambiental segue monitorando a área e reforçando o patrulhamento preventivo para coibir novas ocorrências e identificar os responsáveis. O local será incluído nas ações do programa “Renaturaliza Cabo Frio”, que prevê monitoramento contínuo, recuperação da vegetação nativa e instalação de sinalização educativa.