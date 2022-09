 Processo Seletivo para o Conselho Tutelar de Arraial do Cabo

O Conselho Tutelar de Arraial do Cabo abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária para o cargo de suplente. A seleção será feita com base na análise de currículos e prova de títulos.

As inscrições devem ser feitas junto à sede dos Conselhos Vinculados, na Rua Castro Alves, nº 170, Centro, de hoje (5) até sexta-feira (9). O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

O candidato deve levar:

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme disposto no

anexo III do edital.

anexo III do edital. Currículo, conforme o modelo constante no anexo II edital, acompanhado dos documentos comprobatórios.

Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto

Certificado de Reservista

Passaporte

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Carteira Nacional de Habilitação

Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais;

Comprovante de Escolaridade exigida

Título de Eleitor, com emissão de no mínimo há três anos no cartório da cidade de Arraial do Cabo;

Certidões negativas criminais, da Justiça Estadual e Federal.

Declaração em papel timbrado de experiência de, no mínimo 2 (dois) anos em instituição da área relacionada a criança e adolescente

A remuneração prevista é de um salário e meio, de acordo com a legislação vigente. O edital completo (Nº 02/2022) e todas as informações estão no Diário Oficial de Arraial do Cabo, disponível no site https://www.arraial.rj.gov.br/portal/diario-oficial. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado também poderão ser publicados no site da Prefeitura.