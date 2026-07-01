Procissão de São Pedro reúne fiéis e mantém viva tradição de fé e cultura em São Pedro da Aldeia

A Procissão de São Pedro reuniu fiéis, pescadores e a comunidade aldeense em um momento de fé, cultura e tradição na segunda-feira (29/06). Em homenagem ao santo padroeiro de São Pedro da Aldeia, a celebração promoveu a tradicional procissão marítima junto ao cortejo terrestre, mantendo viva uma das manifestações culturais e religiosas mais simbólicas da cidade. O evento contou com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Turismo, Segurança e Ordem Pública, Serviços Públicos e Saúde.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, acompanhou a procissão e destacou a relevância da celebração, além de ressaltar o trabalho de preparação realizado pela pasta para garantir a organização do evento. “A procissão de São Pedro é um momento de grande importância não apenas para a comunidade católica, como para toda população aldeense. É uma celebração que fortalece a fé, faz parte da nossa história e da identidade da nossa cidade. Nossa equipe atua na preparação dos espaços, com serviços de limpeza e organização do trajeto, para que a população possa vivenciar esse momento com segurança e tranquilidade. É uma satisfação contribuir com uma tradição tão importante para os aldeenses”, afirmou.

O pároco Padre William também ressaltou a importância da celebração para a identidade aldeense e para o fortalecimento da fé. Segundo ele, a tradição segue se renovando a cada geração. “Mesmo sendo uma celebração tradicional, ela sempre se torna nova. A fé e a cultura se entrelaçam e trazem alegria para a cidade. As crianças que chegam passam a conhecer essa tradição e isso mantém viva a devoção e a história do nosso povo”, destacou.

A celebração do Dia de São Pedro também teve o apoio da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), que ficou responsável pela condução do barco com a imagem do santo padroeiro durante o cortejo terrestre. O sargento Robert ressaltou o significado do momento. “Foi uma honra participar pela primeira vez desse momento tão importante para o município e prestar esse apoio a São Pedro da Aldeia. Para nós, por sermos da Marinha do Brasil, tem um simbolismo muito forte conduzir a imagem de São Pedro, especialmente em uma cidade tão ligada à pesca”, pontuou.

Moradora da Rua do Fogo há 50 anos, Luciana Cabral acompanha a procissão todos os anos e destacou a emoção de manter viva uma tradição familiar. “Já é uma tradição da minha família. Vem do meu pai, da minha mãe e hoje todo mundo participa. A cada ano é uma emoção diferente, com um pedido, um propósito, mas sempre com a mesma fé. Ver esse dia bonito, preparado, é muito gratificante”, contou.

O Padre Eduardo acompanhou o barco com a imagem de São Pedro durante a procissão marítima. O cortejo foi encerrado em frente à Igreja Matriz, na Praça Agenor Santos, onde teve continuidade a programação religiosa, com a Santa Missa Campal e apresentação da banda Um Só Louvor. Todo o trajeto foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal e por uma ambulância. Também esteve presente na celebração, o vereador Moisés Batista.