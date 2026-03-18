Procon Araruama notifica Banco Itaú por tempo de espera excessivo

O Procon Municipal de Araruama realizou, na presente data, fiscalização em agência do Banco Itaú, após constatação de tempo excessivo de espera para atendimento ao consumidor, ultrapassando 2 (duas) horas, conforme verificado por meio de senhas coletadas no local.

A prática observada configura falha na prestação de serviço, em desacordo com a legislação consumerista e com a Lei Estadual nº 4.223/2003 (RJ), que estabelece limites razoáveis para o tempo de espera em filas bancárias.

Diante das irregularidades, os agentes expediram notificação para adequação imediata, com a devida apuração das infrações administrativas cabíveis.

O Procon Araruama reforça seu compromisso com a defesa dos direitos do consumidor, atuando de forma técnica, rigorosa e contínua, para garantir atendimento digno, eficiente e em conformidade com a lei.