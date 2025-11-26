Procon Cabo Frio abre novo processo contra Enel por constantes quedas no fornecimento de energia

O Procon Cabo Frio abriu um processo sancionatório contra a Enel, nesta terça-feira (25), após receber inúmeras reclamações de clientes da concessionária, em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O processo foi aberto com base nas queixas formalizadas por moradores e comerciantes do Centro, Vila Nova, Jacaré e Grande Jardim Esperança, que alegaram transtornos e prejuízos por causa dos frequentes apagões e falhas no sistema.

A concessionária será intimada a apresentar a sua defesa e um plano de melhorias imediatas na prestação do serviço e, caso isso não ocorra em tempo hábil, a multa aplicada ficará entre R$ 5 milhões e R$ 9 milhões, valor proporcional à quantidade de consumidores impactados negativamente.

Além disso, o Procon vai questionar a concessionária sobre a exigência da apresentação de laudo técnico pelo consumidor, como prova dos danos provocados aos aparelhos eletroeletrônicos, no caso dos picos de energia elétrica.

A coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli, diz que a situação é preocupante, às vésperas da alta temporada, quando o consumo de energia é naturalmente elevado.

“Estamos cobrando um plano de melhorias imediatas, pois estamos em um período próximo ao verão, quando a demanda pelos serviços de energia aumenta consideravelmente. Estamos abrindo esse processo sancionatório em razão das reclamações de alguns bairros, mas estamos acompanhando os problemas em todo o município. Convido os presidentes de associações, síndicos e cidadãos que têm enfrentado esses problemas, que formalizem as denúncias junto ao Procon”, frisou.

Ao longo da atual gestão, o Procon Cabo Frio tem notificado e intimado a empresa a solucionar problemas técnicos em diversos locais de Cabo Frio, como Jacaré e Bosque do Peró, fatos que motivaram a abertura de outros processos sancionatórios.