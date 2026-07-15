Procon Cabo Frio autua agência bancária no Centro por demora no atendimento

O Procon Cabo Frio autuou, nessa terça-feira (14), uma agência bancária localizada na Avenida Assunção, no Centro, em razão da demora no tempo de fila para o atendimento, inclusive pela senha preferencial, destinada a idosos, pessoas com deficiência e outras condições especiais.

Os agentes do Procon apuraram o intervalo médio da retirada da senha até o atendimento efetivo de clientes, que foi de cerca de 1 hora, enquanto a Lei Estadual 4.223/03, prevê espera máxima de 20 minutos em dias normais e de meia hora, na véspera e depois de feriados.

Outra irregularidade foi verificada no atendimento às empresas, cujo tempo médio ultrapassava 40 minutos. Na ocasião, apenas um funcionário fazia o atendimento às pessoas jurídicas, no segundo pavimento da agência.

O Procon deu um prazo de dez dias para que o banco apresente a defesa preliminar e se adeque. Caso isso não ocorra, a instituição financeira pode ser multada.

“O Procon recebe muitas reclamações sobre a demora no atendimento nos bancos e, por isso, esse é um foco permanente das nossas ações. Vamos continuar sendo firmes na cobrança por mais celeridade e dignidade aos consumidores, pois esses bancos precisam ter um atendimento compatível com os lucros que obtêm”, esclarece a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli.