Procon Cabo Frio completa seis meses de monitoramento dos preços nos postos de combustíveis

Dentro do mercado de consumo, uma das ferramentas mais eficazes é a pesquisa de preços. A partir dessa premissa, em outubro, o Procon Cabo Frio completa seis meses de levantamento dos valores cobrados nos postos de combustíveis do município, de modo a garantir que o direito de livre escolha do consumidor seja exercido de forma consciente.

A fiscalização percorre 23 estabelecimentos, no distrito-sede e em Tamoios, para conferir os preços cobrados pelo litro da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum e diesel S10, e pelo metro cúbico do gás natural veicular (GNV).

Desde então, a ação fiscalizatória do Procon Cabo Frio tem sido fundamental para o cumprimento de medidas importantes, como o repasse para as bombas dos 5,6% de redução no valor dos combustíveis, concedido pela Petrobras às distribuidoras no mês de junho.

“Entendemos que não cabe ao Procon regular os preços, em razão dos Princípios da Livre Iniciativa e do Livre Comércio. Mas atuamos regularmente em razão do Princípio da Defesa do Consumidor, no sentido de coibir excessos que prejudiquem o consumidor ou uma possível prática de cartelização. O cabo-friense já espera mensalmente o resultado do levantamento de preços, bem como os postos já aguardam nossa visita. Acaba sendo uma ação de caráter pedagógico para todos os lados envolvidos. A população pode continuar contando com esse nosso trabalho”, destaca a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli.

O Procon Cabo Frio recebe denúncias de abusos e irregularidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Braga, na Rua Nicola Aslan, 292; ou no polo de Tamoios, que funciona no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4, (Avenida Independência, s/n, Unamar).

Confira a seguir a tabela de preços do mês de outubro e a comparação dos valores médios dos combustíveis nos dois últimos meses:

Gasolina Comum

Outubro: R$ 6,376

Setembro: R$ 6,367

Gasolina Aditivada

Outubro: R$ 6,497

Setembro: R$ 6,508

Etanol

Outubro: R$ 4,810

Setembro: R$ 4,793

Diesel S10

Outubro: R$ 6,373

Setembro: R$ 6,397

GNV