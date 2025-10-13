Procon Cabo Frio e Vigilância Sanitária apreendem mais de 80 garrafas e latas em operação contra adulteração de bebidas

Atenta aos recentes casos de contaminação de bebidas alcoólicas registrados no país, especialmente por metanol, a Prefeitura de Cabo Frio intensificou as ações de fiscalização em pontos de venda de todo o município. Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), o Procon e a Vigilância Sanitária Municipal realizaram uma operação conjunta, com o apoio da Polícia Militar, que resultou na apreensão de 85 garrafas e latas com sinais de adulteração e outras irregularidades que poderiam representar risco à saúde dos consumidores.

As equipes estiveram em depósitos de bebidas nos bairros Jardim Esperança, Passagem e Jardim Caiçara, onde verificaram a documentação dos estabelecimentos; fizeram a análise visual de rótulos e embalagens e coletaram amostras de produtos suspeitos. As condições de higiene dos locais e de armazenamento dos produtos também foram avaliadas.

Produtos sem nota fiscal, com indícios de falsificação nos rótulos; lacres violados; fora da validade e latas com sinais de estufamento foram recolhidos para serem descartados de forma ambientalmente adequada. Em um dos depósitos fiscalizados no Jardim Esperança, uma geladeira com sinais de ferrugem foi interditada para uso.

A superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo, destacou a importância da fiscalização e controle da venda de bebidas alcoólicas, sobretudo as destiladas, para preservação da saúde pública.

“Estamos cumprindo todas as normativas e protocolos dos órgãos superiores e o foco destas operações é prevenir maiores problemas e orientar os comerciantes. Contamos também com o apoio da população, que pode denunciar locais clandestinos e bebidas com lacres adulterados”, afirmou.

A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, reforçou que os consumidores devem ficar atentos aos produtos que levam para casa.

“Estamos trabalhando para garantir que os consumidores comprem produtos dentro dos padrões de qualidade e higiene, mas os consumidores também têm meios de se proteger, observando se as bebidas estão com o lacre violado; se apresentam o selo do Ministério da Agricultura (MAPA) ou se estão sendo comercializadas por um preço muito abaixo do mercado, entre outros cuidados”, enfatizou.

A operação conjunta desta semana é a continuação de outras ações de fiscalização realizadas pelos órgãos nos últimos dias, visando à segurança da população. Na última edição da Parada do Orgulho LGBTI+, a Vigilância Sanitária retirou de venda mais de 40 garrafas de bebidas com sinais de adulteração. Por sua vez, o Procon Cabo Frio realizou, dias antes, uma operação com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), que resultou na apreensão de 78 garrafas consideradas impróprias para consumo. Ao todo, mais de 200 garrafas foram apreendidas em todas as operações.

As suspeitas de adulteração de bebidas devem ser informadas à Vigilância Sanitária Municipal pelo número (22) 2646-2506, ramal 2258, ou pelo e-mail visacabofriorj@gmail.com. Já o Procon Cabo Frio recebe denúncias na sede do Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, 235, no Braga (antiga sede da Prefeitura). Em Tamoios, o órgão funciona no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4.