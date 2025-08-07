Procon Cabo Frio fiscaliza comércio de rua para o Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, muita gente corre para as lojas atrás de presentes. Por isso, o Procon de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (6), uma ação de fiscalização no comércio de rua da cidade, com o objetivo de orientar os lojistas e apurar possíveis afrontas ao Código de Defesa do Consumidor.

A equipe de agentes percorreu lojas de roupas, móveis, eletroeletrônicos, joias, sapatos, perfumes e outros segmentos, para verificar as ofertas e promoções para a data festiva, além de situações de praxe, como a exposição de preços nas mercadorias ou em locais visíveis nos estabelecimentos. Em duas lojas na Avenida Teixeira e Souza, no Centro, cartazes com publicidade de difícil compreensão foram retirados.

A coordenadora geral do Procon, Mônica Bonioli, destacou que o consumidor também deve fazer a sua parte para evitar prejuízos e reclamações futuras.

“É importante que o consumidor esteja consciente para não se deixar levar por falsas vantagens. Algumas dicas importantes são guardar as notas e cupons fiscais para possíveis reclamações futuras, pesquisar os preços nas lojas físicas e plataformas digitais e procurar saber a reputação do estabelecimento, no caso das compras virtuais. De todo modo, estamos à disposição para fazer valer os direitos dos consumidores”, destacou a coordenadora.

Denúncias de práticas abusivas podem ser encaminhadas para o Procon, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, 235, no Braga (antiga sede da Prefeitura) e no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4, em Unamar-Tamoios. O atendimento pode ser agendado pelo WhatsApp (22) 99907-2128.