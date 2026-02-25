Procon Cabo Frio fiscaliza tempo de atendimento em agências da Caixa Econômica do município

As constantes reclamações de clientes da Caixa Econômica Federal sobre a demora no atendimento resultaram em uma operação conjunta realizada pelo Procon Municipal, Procon Estadual e Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), nesta quarta-feira (25), nas agências bancárias da Caixa no município.

As equipes de fiscalização estiveram nas agências de São Cristóvão, na Avenida Joaquim Nogueira; e do Centro, na Avenida Assunção, para verificar não apenas o tempo de permanência na fila, mas outras questões estruturais e de atendimento previstas na legislação, como disponibilidade de banheiros e bebedouros para os clientes; número mínimo de assentos preferenciais; e caixas eletrônicos adaptados para pessoas com deficiência, entre outras.

Em ambos os locais não foram encontradas irregularidades quanto ao tempo de fila na data de hoje, mas a agência do Centro foi autuada por falta de acessibilidade no segundo pavimento, sobretudo no serviço de penhor, que não tem meios de fazer o atendimento no primeiro pavimento. A agência tem 15 dias para apresentar as justificativas para a situação.

A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, adiantou que outras operações serão realizadas em toda a rede bancária do município.

“O mau atendimento dos bancos é sempre uma fonte de muitas reclamações feitas no Procon, sobretudo em relação ao tempo de espera na fila, o que desgasta bastante as pessoas, em especial, os idosos. Vamos seguir fiscalizando para que o consumidor tenha todos os seus direitos respeitados”, afirmou ela.