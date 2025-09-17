Procon Cabo Frio registra queda nos preços de combustíveis em setembro

De modo a proporcionar aos consumidores a oportunidade de comparar preços e exercer o livre direito de escolha, o Procon de Cabo Frio realizou, nesta segunda (15) e terça-feira (16), o levantamento dos valores cobrados pelos postos de combustíveis do município.

Pelo quinto mês seguido, a pesquisa foi feita em todos os estabelecimentos do distrito-sede e de Tamoios. Ao todo, a equipe do Procon levantou os preços de 23 postos, incluindo os valores cobrados de um localizado no bairro Portinho, recentemente inaugurado.

Foram levantados os preços cobrados pelo litro da gasolina comum, da gasolina aditivada, do etanol e do diesel. A pesquisa apurou uma ligeira queda no valor médio de todos os combustíveis entre os meses de agosto e setembro. O preço médio da gasolina comum, por exemplo, é de R$ 6,367 contra R$ 6,380 no mês anterior.

“Estamos completando quase um semestre de acompanhamento mensal dos preços e, desta forma, estamos criando uma base histórica para que o consumidor possa verificar o comportamento dos valores no decorrer do tempo. Vamos manter esse levantamento, pois isso também mostra para os postos que não vamos baixar a guarda na fiscalização, de modo a impedir a combinação de preços e outras irregularidades”, destacou a coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli.

Os consumidores podem denunciar práticas abusivas para o Procon, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, 235, no Braga (antiga sede da Prefeitura) e no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4, em Unamar-Tamoios.

Confira a seguir a tabela de preços do mês de setembro e a comparação dos valores médios dos combustíveis entre agosto e setembro.

Comparativo de preços médios entre agosto e setembro