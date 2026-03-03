Procon Cabo Frio se reúne com representantes da associação de moradores da Vila do Sol por melhorias no fornecimento de energia elétrica e água

O Procon Cabo Frio esteve no bairro Vila do Sol, nessa segunda-feira (2), para ouvir reclamações de moradores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias Enel e Prolagos na localidade.

A equipe foi recebida por representantes da associação de moradores local, com quem percorreu as ruas do bairro. Durante o trajeto, foi possível comprovar visualmente algumas das queixas, como o mau estado de conservação dos postes, alguns deles ainda de madeira, ou com a fiação exposta, podendo causar risco aos pedestres.

Sobre o abastecimento de água potável, a principal reclamação é da escassez no fornecimento no período de alta temporada. Segundo a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, os relatos vão fazer parte de um processo que será aberto e pode resultar em multa para as concessionárias.

“A população pode sempre contar com o Procon nas causas comunitárias. Afinal de contas, há uma relação de consumo entre o morador e as concessionárias, portanto, a prestação de serviço deve ser condizente com o valor que é cobrado por ele”, destacou ela.