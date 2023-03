PROCON de Arraial do Cabo fará atendimento na Semana do Consumidor

Em comemoração à Semana do Consumidor, o PROCON de Arraial do Cabo organizou uma programação especial para o morador que precisa esclarecer dúvidas ou parcelar dívidas. Confira a programação que acontece nos dias 6 e 8 de março na Praça do Guarany!

Na segunda-feira (6), a Prolagos realiza, a partir das 13h30, um mutirão de atendimentos para resolução de demandas e esclarecimento de dúvidas dos consumidores titulares do serviço.

Na quarta-feira (8), a Enel inicia às 13h30 atendimentos voltados para questionamento de faturas, parcelamento de dívidas com condições especiais, religação de energia, abertura de requerimentos e o atendimento comercial de maneira geral.

Para ser atendido é preciso ser titular da conta questionada e levar seus documentos de identificação, como RG E CPF, comprovante de residência e a conta questionada.

Durante o evento, O PROCON estará a disposição para esclarecimento de dúvidas dos consumidores cabistas relacionadas a todas as questões que envolvam o direito do consumidor.

A sede do PROCON de Arraial do Cabo fica localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n. Atrás da Rodoviária. Para denúncias ou reclamações entre em contato através dos canais de atendimento: Telefone/WhatsApp: 22 2622-1417 ou e-mail procon@arraial.rj.gov.br.