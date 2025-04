Procon de Arraial do Cabo orienta consumidores para compras de Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, muitos consumidores têm se surpreendido com os preços elevados dos chocolates. Segundo o Procon de Arraial do Cabo, o aumento é reflexo da alta no valor do cacau, que registrou um crescimento de mais de 173% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para quem ainda não fez suas compras e espera aproveitar alguma promoção de última hora, o Procon preparou algumas orientações importantes:

Pesquise antes de comprar:

Em compras presenciais, vale a pena visitar diferentes estabelecimentos, já que os preços podem variar bastante. No Brasil, vigora o livre mercado, o que permite que cada fornecedor defina seus valores. Fique atento às informações do rótulo:

Verifique sempre o peso líquido do produto, a data de validade e se os preços estão devidamente expostos. Compras online exigem atenção redobrada:

Confira o prazo de entrega, o valor do frete e guarde a nota fiscal. Em caso de produto danificado, como ovos quebrados ou derretidos, o consumidor tem direito à troca ou reembolso. Brinquedos precisam de certificação:

Para ovos que vêm com brinquedos, é essencial observar se o item possui certificação do Inmetro. Alguns brinquedos podem conter peças pequenas ou perigosas para crianças menores.

O Procon reforça que o consumidor bem informado faz escolhas mais seguras e conscientes. Em caso de dúvidas ou denúncias, o órgão está à disposição para atender a população de Arraial do Cabo pelo número whatsapp (22) 26221417.