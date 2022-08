Procon de Búzios autua hortifruti por infrações graves contra as normas do Código de Defesa do Consumidor 

Nesta quarta-feira (03), após o recebimento de denúncia, o Procon de Búzios efetuou uma ação de fiscalização em um estabelecimento de hortifruti na cidade sobre a prática ilegal da cobrança nos valores finais dos produtos repassados aos clientes.

Após a constatação de inúmeras irregularidades, os agentes do órgão fiscalizador autuaram e interditaram o estabelecimento por 24 horas para atendimento das exigências. O proprietário do local desacatou a equipe e se recusou a atender à solicitação, o que ocasionou em registro de boletim de ocorrência do fato.

Na manhã desta quinta-feira (04), foi constatado o descumprimento da ordem, e o estabelecimento foi novamente autuado. Durante a fiscalização, os agentes identificaram uma elevada quantidade de alimentos, frutas e mercadorias impróprias para o consumo, além do ambiente não possuir a higienização correta.

A coordenadora do Procon, Hanna Maia, informou que na manhã de hoje a funcionária do local foi conduzida como testemunha até a delegacia e ressaltou que as fiscalizações seguirão de forma contínua para garantir a prestação de serviços devida e correta ao consumidor.