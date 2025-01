Procon de Búzios realiza Campanha Educativa contra preços abusivos na Praia de João Fernandes

Nesta quarta-feira (15), o Procon de Búzios realizou uma Campanha Educativa na Praia de João Fernandes, com objetivo de orientar os turistas sobre preços abusivos, vendas casadas, direito dos consumidores, entre outras.

De acordo com o coordenador do Procon, Márcio Lisboa, o órgão tem recebido muitas denúncias de turistas que visitam a cidade: “E essa prática tem sido recorrente, então iniciamos esse trabalho esse ano com uma nova equipe para desenvolver um trabalho de conscientização aos turistas que nos visitam”.

Em poucos minutos de ação, a equipe do Procon recebeu várias denúncias, entre elas, uma de R$300,00 (trezentos reais) de consumação mínima, na qual o coordenador do órgão, imediatamente notificou o estabelecimento comercial. Todos os estabelecimentos comerciais denunciados foram notificados no mesmo momento. Fica como advertência orientar que essa prática é abusiva, é um crime que fere o Código de Defesa do Consumidor, se a prática persistir o órgão poderá arbitrar uma multa, e o estabelecimento ser interditado.