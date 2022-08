Procon de Búzios se reúne com representantes dos postos de combustíveis para debater valor do combustível 

Nesta terça-feira (02), o Procon de Búzios participou de uma reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores do município, junto com os representantes de todos os postos de combustíveis da cidade e Comissão de Direitos do Consumidor para discutirem sobre as diferenças de preços do produto que ainda são aplicados aos consumidores e os motivos que causam esta alta dos valores, que mesmo com a redução já existente ainda são os mais altos da Região dos Lagos.

A coordenadora do Procon, Hanna Maia, informou que novos encontros para debates sobre esta pauta serão realizados e no projeto está inclusa a possibilidade de transmissão ao vivo do expediente para que haja uma explicação aos consumidores que esclareça sobre os preços praticados em Búzios.

Além dos representantes dos postos de combustíveis, participaram da reunião a coordenadora do Procon de Búzios, Hanna Maia, o subcoordenador Ulisses Tito, a assistente jurídica, Fernanda Assis, o vereador Gugu de Nair e a representante da (OAB) Débora Saback.