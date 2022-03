Procon de Cabo Frio fiscaliza acessibilidade no comércio para pessoas com deficiência 

Em conjunto com a Superintendência de Políticas Púbicas para a Pessoa com Deficiência, o Procon de Cabo Frio realizou, nos últimos dias, uma série de ações de fiscalização sobre a acessibilidade em estabelecimentos comerciais do município. De acordo com a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, a programação faz parte das atividades desenvolvidas na Semana do Consumidor.

“O objetivo é verificar sobre a possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência física, auditiva e visual no comércio da nossa cidade. Foram selecionados alguns nichos de estabelecimentos de grande porte. Estamos indo aos locais na companhia de pessoas que necessitam de equipamentos de acessibilidade para testar o funcionamento”, afirma Cláudia Tavares.

A superintendente de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, Idalina Araújo, reforça a importância da ação.

“As Pessoas com Deficiência são as mais vulneráveis dentro dos estabelecimentos. Poucos estão preparados para recebê-las”, diz Idalina.

Os ramos comerciais fiscalizados são bancos, hotéis e pousadas, clínicas, laboratórios e supermercados. A previsão é de que novas operações de fiscalização sejam realizadas pela equipe da Prefeitura.