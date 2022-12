Procon de Cabo Frio realiza pesquisa comparativa de preços de itens da ceia da Natal

O Procon de Cabo Frio realizou uma pesquisa comparativa de preços dos itens que compõem a ceia de Natal. Ao todo, foram consultados os valores de 14 produtos em cinco diferentes estabelecimentos do município. A comparação foi feita sempre entre alimentos da mesma marca e/ou peso.

Se em alguns casos, como do tender da marca Sadia, não foi encontrada qualquer diferença de preço nos estabelecimentos pesquisados, em outros, como do quilo da uva-passa, a variação constatada chegou a 109,03%, dependendo do local. Outro exemplo de discrepância de valores encontrada é o do pão de rabanada, de fabricação própria, que pode custar 99,51% mais caro de um estabelecimento para o outro.

A pesquisa do Procon de Cabo Frio foi realizada na última terça-feira (20), e a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, adverte que a população deve ficar atenta, pois pode haver uma flutuação de preços nos dias que antecedem a celebração natalina.

“É importante destacar que esses preços não são estáticos e podem ser alterados a cada dia. É importante que o consumidor esteja atento e faça a sua própria pesquisa. Mas com essa tabela que nós fizemos, ele vai ter um ponto de referência para buscar o melhor preço para ele”, comentou a secretária adjunta.

As denúncias de propaganda enganosa e de preços considerados abusivos podem ser feitas junto ao Procon de Cabo Frio, que funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no bairro Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo a tabela comparativa de preços:

O Procon de Cabo Frio realizou uma pesquisa comparativa de preços dos itens que compõem a ceia de Natal. Ao todo, foram consultados os valores de 14 produtos em cinco diferentes estabelecimentos do município. A comparação foi feita sempre entre alimentos da mesma marca e/ou peso.

Se em alguns casos, como do tender da marca Sadia, não foi encontrada qualquer diferença de preço nos estabelecimentos pesquisados, em outros, como do quilo da uva-passa, a variação constatada chegou a 109,03%, dependendo do local. Outro exemplo de discrepância de valores encontrada é o do pão de rabanada, de fabricação própria, que pode custar 99,51% mais caro de um estabelecimento para o outro.

A pesquisa do Procon de Cabo Frio foi realizada na última terça-feira (20), e a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, adverte que a população deve ficar atenta, pois pode haver uma flutuação de preços nos dias que antecedem a celebração natalina.

“É importante destacar que esses preços não são estáticos e podem ser alterados a cada dia. É importante que o consumidor esteja atento e faça a sua própria pesquisa. Mas com essa tabela que nós fizemos, ele vai ter um ponto de referência para buscar o melhor preço para ele”, comentou a secretária adjunta.

As denúncias de propaganda enganosa e de preços considerados abusivos podem ser feitas junto ao Procon de Cabo Frio, que funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no bairro Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo a tabela comparativa de preços: