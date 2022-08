Procon de Cabo Frio vai realizar campanha de renegociação “Limpa Nome” com bancos 

Os consumidores de Cabo Frio que estão inadimplentes junto a instituições bancárias terão uma ótima oportunidade para renegociar o débito e voltar a ter crédito no mercado. O Procon Municipal vai realizar a primeira edição da campanha “Limpa Nome” entre os dias 24 e 26 de agosto, na sede do órgão de defesa do consumidor, no bairro Braga. O objetivo é proporcionar a possibilidade de fechamento de acordos, em condições acessíveis de pagamento. A ação terá a participação de representantes do Banco do Brasil; da Caixa Econômica Federal; do Bradesco; do Banco Itaú e do Banco Santander.

Os interessados em participar da campanha “Limpa Nome” devem realizar, antes do dia da renegociação, um pré-cadastro na sede do Procon ou pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br. No caso do atendimento presencial, é preciso levar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, assim como informar a instituição financeira com a qual possui o débito. Para pré-cadastro por e-mail, é preciso anexar a cópia da documentação pedida para comprovar os dados informados.

A secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, explica que, com o pré-cadastro, os bancos vão informar se o consumidor está elegível para renegociar a dívida e, em caso afirmativo, elaborar uma proposta inicial que será apresentada ao cliente no dia da campanha “Limpa Nome”. Ela destaca que cada negociação tem condições específicas que dependem de fatores, como o valor do débito e o tempo de inadimplência. De todo modo, o órgão vai intermediar a relação entre os clientes e as instituições, para que um acordo de pagamento seja fechado nas melhores condições possíveis.

“Uma das queixas dos bancos é que eles não conseguem chegar ao consumidor para fazer uma proposta. Esse consumidor fica com uma baixa estima, acha que não vai ter condições de fazer uma boa negociação e acaba nem procurando os bancos. Então a intenção é que o Procon traga esses consumidores até aqui, no local onde a gente defende os direitos dele para que ele possa fazer uma negociação com o banco da melhor maneira”, destaca Cláudia Tavares.

Durante os três dias da realização da campanha” Limpa Nome”, o Procon de Cabo Frio vai continuar a realizar os demais atendimentos normalmente. A sede do órgão fica na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.