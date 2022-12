Procon realiza vistoria em postos de combustível de São Pedro da Aldeia

O Procon de São Pedro da Aldeia realizou, nesta quarta-feira (21/12), mais uma fiscalização em postos de combustíveis do município. A iniciativa atendeu à solicitação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) e seguiu todos os critérios de avaliação do órgão. Ao todo, quatro postos foram fiscalizados e dois foram autuados.

As equipes realizaram testes específicos nas unidades com base nos padrões exigidos pela ANP. O teste de proveta avalia a qualidade do combustível que está sendo comercializado no estabelecimento e garante a segurança do cliente ao pagar pelo produto anunciado. Durante a ação, os agentes também realizaram o teste de bomba baixa, responsável por certificar a quantidade do produto que chega ao tanque do consumidor.





Não houve irregularidade constatada na venda de combustível em nenhum dos postos fiscalizados. Duas unidades foram autuadas devido a questões comerciais nas lojas de conveniência e têm até quinze dias para apresentar defesa em processo administrativo.

O diretor do Procon aldeense, Márcio Lisboa, destacou a importância da ação. “A fiscalização nos postos de combustível da cidade é fundamental para a defesa do consumidor. Hoje, realizamos este procedimento em parceria com a Agência Nacional de Petróleo e Gás e pudemos avaliar o combustível que chega até a nossa população. Realizamos essas operações com frequência, para que haja sempre um padrão de qualidade e preços justos para o morador de São Pedro da Aldeia”, disse.

A população pode encaminhar denúncias pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.