PROCONs de Arraial do Cabo e Cabo Frio se reúnem para planejar a Semana do Consumidor

Uma reunião entre os representantes dos PROCONs de Cabo Frio e Arraial do Cabo foi realizada nesta quarta-feira (5) para discutir pautas relevantes em defesa dos direitos do consumidor. O encontro contou com a presença de Mônica Bonioli, coordenadora-geral do PROCON de Cabo Frio, Silvia Becher, secretária do PROCON de Arraial do Cabo, e Thais de Figueiredo, presidente da OAB subseção Cabo Frio/Arraial.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias para a realização de eventos em parceria, visando fortalecer a Semana do Consumidor na região. O objetivo é ampliar a conscientização da população sobre seus direitos, promover ações educativas e garantir maior acessibilidade às orientações e serviços de consumo.

A colaboração entre os órgãos reforça a importância da atuação conjunta para assegurar que os consumidores tenham seus direitos respeitados e possam contar com o suporte adequado. Nos próximos dias, novas ações serão divulgadas, assim como a data oficial da Semana do Consumidor.