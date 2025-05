Produção de aroeira fortalece agricultura familiar em São Pedro da Aldeia

A produção de aroeira, popularmente conhecida como pimenta-rosa, está movimentando a agricultura familiar em São Pedro da Aldeia. Ao todo, 15 famílias do Assentamento Ademar Moreira, localizado no bairro São Mateus, são beneficiadas pela colheita da especiaria, que pode ser utilizada como tempero para carnes, doces e até drinks. A atividade tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e da Emater-RIO.

Na última semana, foram coletadas sementes para avaliação da qualidade da produção. São Pedro da Aldeia é o município-piloto do projeto “Rio Rural” desde 2018, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por meio do programa, os produtores receberam maquinários como o secador mecânico, utilizado pela primeira vez, medidor de umidade e classificador de sementes, além de embalagens que deixarão as sementes de aroeiras prontas para a venda.

Fotos: Cleydson Alan/PMSPA

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, acompanhou as etapas da produção. “É com muita satisfação que a Secretaria acompanha essa grande colheita da Aroeira neste ano, vindo do extrativismo participativo de várias famílias que vivem da produção agrícola. Estamos alinhados com a Associação para dar todo o suporte necessário”, afirmou.

O processo de produção envolve as etapas de colheita, medição da umidade e classificação das sementes. Após serem dispostas em grandes formas retangulares, as sementes são dispostas no classificador e são peneiradas até que não sobre folhas ou outros resíduos. Antes de embalar, as sementes são secas a temperaturas de até 40ºC e devem atingir um nível de umidade entre 7% e 8% para estarem aptas à venda. O embalamento é a última etapa técnica.

Fotos: Cleydson Alan/PMSPA

Presidente do Assentamento Ademar Moreira, o agricultor Edmar Oliveira destaca que a aroeira é parte da renda dos agricultores assistidos. “Ela veio como um reforço na renda familiar. Esse ano nós estamos retornando com a produção para vendermos. Estamos buscando compradores atualmente, donos de restaurantes, a Feira Municipal e o comércio no geral”, ressaltou.

A supervisora e engenheira agrônoma da EMATER-RIO, Marília Grasiela, monitorou o trabalho realizado na sede do Assentamento Ademar Moreira, através do programa Rio Rural. “Agora nós temos os equipamentos em pleno funcionamento para fazermos a secagem do modo adequado da aroeira, com circulação de ar forçado, a qual proporciona frutos mais íntegros na sua estrutura física, obtendo maior durabilidade de armazenamento, garantindo um produto de excelente qualidade”, explicou.