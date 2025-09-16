Produtores rurais de Cabo Frio terão palestras gratuitas sobre crédito rural

No próximo dia 23 de setembro, produtores rurais de Cabo Frio terão a oportunidade de participar de palestras sobre crédito rural durante o evento “Caminhos do Crédito Rural – Quintais Produtivos”. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A programação acontecerá das 17h às 20h, na sede da Secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 123, em Tamoios. A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

O objetivo do encontro é aproximar produtoras e produtores rurais das oportunidades de acesso ao crédito rural, apresentando as etapas e requisitos para o financiamento agrícola, além de esclarecer dúvidas e orientar sobre as diversas linhas de crédito disponíveis. Por meio de palestras, o evento busca fomentar o fortalecimento da agricultura familiar e incentivar o desenvolvimento dos quintais produtivos no município.

O Projeto Quintais Produtivos, idealizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Banco do Brasil, tem como foco a agricultura familiar, assentamentos e comunidades quilombolas, com ações voltadas à produção agrícola, marketing, vendas e gestão financeira ao longo de 24 meses. A iniciativa também valoriza a liderança feminina no meio rural.

Para o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Wellington Escafura, a realização do evento representa um incentivo para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável do setor agrícola em Cabo Frio. “O evento será uma grande oportunidade para que nossos produtores compreendam melhor como acessar recursos fundamentais para investir no campo. O crédito rural é uma ferramenta muito importante, porque funciona como um instrumento de apoio financeiro que permite ao produtor investir na sua atividade e aumentar a produtividade”, destacou.