Professoras de Arraial do Cabo são destaque na etapa regional do II Prêmio Magda Soares

A etapa regional do II Prêmio Magda Soares,Transformando Vidas pela Leitura consagrou-se como um dos momentos mais inspiradores do ano para a educação pública fluminense.

O prêmio homenageia a educadora Magda Soares, cujo legado inspira ações que colocam o aluno como protagonista e a leitura como ponte para o conhecimento e a cidadania, e tem como objetivo valorizar projetos pedagógicos que promovem a leitura, a interdisciplinaridade e a transformação social através da educação.

A cidade se destacou conquistando o 1º lugar na categoria de recomposição das aprendizagens, na baixada litorânea e o 2º lugar em alfabetização, resultados que evidenciam a qualidade do trabalho desenvolvido pelas escolas cabistas nos anos iniciais do ensino fundamental.

Na etapa Recomposição, as professoras Katy-Anne dos Santos Queiroz Rocha e Vaneça da Cunha Rocha Macedo, da Escola Municipal João Torres, encantaram a comissão avaliadora com o projeto “A Fantástica Fábrica de Donuts”.

A professora Isabela Vieira, da Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza, na etapa Alfabetização, foi premiada no segundo lugar com o emocionante projeto “Semeando Sorrisos, Colhendo Saberes: Caminhos Lúdicos para Transformar Vidas”.

Durante a solenidade, as educadoras foram homenageadas com placas de reconhecimento pelo Governo do Estado, em agradecimento à significativa participação do município de Arraial do Cabo no prêmio. O evento foi um marco na valorização dos profissionais da educação pública e na disseminação de boas práticas pedagógicas.

“Estamos, a cada dia, mais próximos do nosso objetivo de alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental, reafirmando o compromisso assumido junto ao Ministério da Educação. Esse reconhecimento nos enche de alegria e mostra que estamos trilhando o caminho certo para garantir uma educação de qualidade para nossas crianças”, comenta a Diretora Pedagógica, Suzana Ribeiro.