Profissionais de Contabilidade comemoram nova lei que concede prioridades em repartições públicas

No último dia 08 de agosto, os profissionais de contabilidade de Cabo Frio comemoraram a aprovação da Lei n. 3.599, sancionado pelo Prefeito José Bonifácio.

A matéria trata do atendimento preferencial e diferenciado da categoria, nas repartições públicas e concessionárias de serviços públicos municipais.

Agora os profissionais da categoria tem atendimento prioritário nas repartições públicas, independe de senha, no horário normal de atendimento. Sendo assim, faz-se uso da nova lei, ou seja, o tratamento especial, é para os inscritos no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.