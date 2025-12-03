Programa “Emprego Já!” de Cabo Frio alcança marca de 500 vagas cadastradas

O programa “Emprego Já!”, iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ultrapassou nesta semana a marca de 500 vagas de trabalho cadastradas e disponíveis para ampla concorrência em empresas de diversos segmentos da cidade.

Segundo a atualização desta terça-feira (2), estão abertas 508 vagas para o público geral, além de 12 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), ofertadas por 114 empresas parceiras.

Desde 26 de março, o site do programa recebeu cerca de 4,5 mil currículos. Na última semana de novembro, foram registrados 45 novos cadastros na plataforma oficial (https://empregoja.cabofrio.rj.gov.br). Para a primeira semana de dezembro, a expectativa é ainda maior, impulsionada pelo aumento sazonal de contratações no comércio devido às compras de fim de ano. Somente na segunda-feira (1), 73 currículos foram incluídos no sistema.

Os empresários que desejam anunciar vagas podem se cadastrar rapidamente em https://empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa. A equipe do “Emprego Já!” também está disponível para esclarecimentos via WhatsApp: (22) 99832-2974.

Oportunidades de emprego

A Rede Alvorada, administradora das lojas Supermarket e parceira do programa, está realizando um processo seletivo para contratação de colaboradores para três unidades do município. Entre as vagas ofertadas estão açougueiro, operador(a) de caixa, repositor(a) e auxiliar de perecíveis. Os interessados devem comparecer às lojas conforme o cronograma: São Cristóvão na quarta-feira (3); Jardim Esperança na quinta (4); e Shopping Park Lagos na sexta (5), sempre às 9h, levando documento de identificação e uma caneta.

Balanço semanal (24 a 30 de novembro)

45 novos cadastros de currículos no site oficial

Total acumulado: 4.471 currículos cadastrados

508 vagas para ampla concorrência

12 vagas exclusivas para PCDs

114 empresas ativas no sistema

Cargos com maior número de vagas disponíveis

Operador(a) de Caixa – 70

Vendedor(a) – 44

Repositor(a) – 27

Atendente de Restaurante – 24

Vendedor(a) Externo (PAP) – 24