Programa “Emprego Já!” em Cabo Frio divulga estatística semanal de novas oportunidades, disponibilizando 472 vagas em todo o município

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, divulgou, nesta terça-feira (7), o balanço estatístico do programa “Emprego Já!” para a primeira semana do mês de julho.

O programa tem cadastradas, atualmente, 472 vagas de emprego em todo o município, sendo 455 para ampla concorrência e 17 exclusivas para pessoas com deficiência, com 128 empresas inscritas oferecendo vagas em mais de 25 bairros do município.

Entre 1º e 7 de julho, 27 novos currículos foram cadastrados por meio do site oficial do “Emprego Já!”, (https://empregoja.cabofrio.rj.gov.br), além de 92 atendimentos pelo WhatsApp (22 99832-2974).

As empresas interessadas podem divulgar suas vagas de forma rápida e gratuita pelo site do programa (https://empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa), que permite a atualização de vagas e perfis profissionais.

A equipe também está fazendo visitas a empresas em diversos bairros.

Atendimento exclusivo nesta sexta-feira (10), em Tamoios

Nesta sexta-feira (10), o Programa “Emprego Já!” inicia uma ação para atendimento exclusivo em Tamoios, das 9h às 15h, na sala da Secretaria Adjunta de Assistência Social, que fica localizada no shopping Unapark. Além do cadastro de novos currículos para os moradores do distrito, também haverá captação de novas vagas de emprego.

Interessados em buscar uma vaga no mercado de trabalho devem se dirigir ao local munidos de documento oficial com foto (RG e CPF), além de currículo. Contudo, haverá equipe de apoio no local para auxiliar na elaboração do CV.

Empresas interessadas em cadastrar suas oportunidades também podem fazê-lo presencialmente, por meio de um representante, informando o endereço, as vagas oferecidas, com quantidade, os requisitos mínimos e se há vagas específicas para PCD.

Veja os cargos com maior número de vagas disponíveis, atualmente, no “Emprego Já”:

Operador(a) de caixa – 41 vagas

Vendedor(a) – 35 vagas

Operador(a) de loja – 23 vagas

Açougueiro – 22 vagas

Garçom/Garçonete – 18 vagas

Balanço semanal (de 1 a 7 de julho)

Vagas de ampla concorrência: 455

Vagas para PCDs: 17

Empresas ativas: 128

Atendimentos pelo WhatsApp: 91

Total de cadastros de novos currículos: 24