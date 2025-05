Programa Limpa Fios avança em Cabo Frio para melhorar segurança e paisagem urbana

Prefeitura de Cabo Frio deu mais um passo importante na execução do programa Limpa Fios, iniciativa que tem como objetivo remover a fiação solta, cabos inutilizados e demais estruturas instaladas de forma irregular nos postes da cidade. Uma reunião realizada nesta quinta-feira (22), no gabinete do vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, reuniu representantes da concessionária de energia elétrica e das prestadoras de serviços de telecomunicações para alinhar as próximas ações da força-tarefa.

Além do vice-prefeito e dos representantes das empresas, participaram do encontro a secretária adjunta de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Cidade, Paula Pinheiro; o coordenador geral Paulo César Alves e o subprocurador geral, Dr. Dominador Bernardo. A reunião reforça o compromisso conjunto entre o poder público e as empresas prestadoras de serviço na promoção da organização visual da cidade e na segurança de pedestres e motoristas.

Lançado no início do mês, o programa Limpa Fios já passou por mais de 20 ruas nos bairros Passagem e Foguete e retirou quase 5 quilômetros de cabos. Durante a ação, 12 postes em estado avançado de deterioração foram removidos por apresentarem risco à população. Uma intervenção emergencial também foi realizada na Avenida Assunção após o registro de incêndio na fiação de um poste.

“Nosso objetivo com o Limpa Fios é ir além da estética. Estamos falando de segurança, de responsabilidade e de um modelo de cidade que cuida dos detalhes e respeita quem vive aqui. Esse é mais um passo rumo a uma Cabo Frio mais organizada e moderna”, afirmou o vice-prefeito Miguel Alencar.

A operação conta com apoio da Comsercaf, que disponibiliza equipes especializadas e caminhão para recolhimento dos fios, além da parceria com as empresas responsáveis pela fiação elétrica e de telecomunicações. A expectativa é que, nos próximos dias, novas regiões da cidade sejam contempladas com a ação.