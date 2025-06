Programa Melhor em Casa já está em funcionamento em Búzios

Desde abril, o município de Búzios passou a contar com o Programa Melhor em Casa, uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde, que tem como objetivo oferecer atenção domiciliar a pacientes que necessitam de cuidados de saúde contínuos, mas que não precisam ou não têm mais indicação de permanecer internados em hospitais.

O programa busca promover a continuidade do cuidado no ambiente domiciliar, com foco na redução do tempo de internação hospitalar, na humanização do atendimento, na desospitalização segura e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Ele é destinado a pessoas com doenças crônicas ou agudas descompensadas, em processo de reabilitação, em cuidados paliativos ou que, embora clinicamente estáveis, demandem acompanhamento e assistência contínua.

A assistência é prestada por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs), da Secretaria de Saúde de Búzios, compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde, conforme a necessidade de cada paciente. Essas equipes realizam visitas regulares, administram medicamentos, fazem curativos, oferecem orientações à família e acompanham clinicamente os pacientes em casa, garantindo um atendimento mais próximo, seguro e personalizado.

Além de evitar internações desnecessárias, o programa contribui para aliviar a demanda nos hospitais e reduzir os riscos de infecções hospitalares, além de valorizar o papel da família e do cuidador na recuperação e bem-estar do paciente. O Melhor em Casa é integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e depende da adesão dos estados e municípios, que ficam responsáveis por estruturar e manter as equipes locais com apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde.

A diretora do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, Monique Campbell, acompanhou a implantação do programa e destacou a relevância dessa nova política de atenção à saúde no município. “A implantação do Melhor em Casa representa um grande avanço para o nosso sistema de saúde. Permitir que o paciente receba cuidados de qualidade no conforto do seu lar é uma forma de promover dignidade, acolhimento e humanização. É gratificante ver nossa equipe atuando de forma integrada e próxima das famílias buzianas”, afirmou Monique.

A chegada do programa a Búzios reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção de uma saúde pública mais eficiente, humanizada e centrada nas necessidades reais da população.