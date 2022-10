Programa Saúde na Escola de São Pedro da Aldeia promove mais uma ação de saúde bucal 

Os alunos do 4° e 5° anos da Escola Municipalizada Manoel Martins, no Balneário das Conchas, visitaram as dependências da Unilagos para mais uma ação do Programa Saúde na Escola.

Na oportunidade, alunos do curso de odontologia, orientados pelo Dr. Sandemberg, realizaram palestras, teatro de fantoche, distribuição de kits de higiene bucal e ações de conscientização sobre os cuidados diários com a saúde bucal.

O evento foi uma iniciativa da Coordenação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) e da Coordenação de Programas Federais em parceria com a Faculdade de Araruama – Unilagos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a integração de instituições de ensino e a coordenação de educação permanente em saúde enquadra-se como estratégias de extensão e fortalecem a educação em saúde no município aldeense.