Programa Segurança Presente lança pedra fundamental em frente à sede da Prefeitura de Búzios

Neste sábado (05), foi lançada a pedra fundamental da base do programa Segurança Presente, em frente à sede da Prefeitura de Búzios. A ação é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do município, com o objetivo de reforçar a presença policial e aumentar a segurança na cidade.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do prefeito Alexandre Martins, do senador Flávio Bolsonaro, do governador em exercício Rodrigo Bacellar, dos secretários Douglas Ruas e Gutemberg Fonseca, além de diversas autoridades estaduais e municipais.

A iniciativa marca o início da implantação do programa em Búzios, visando ao fortalecimento da segurança pública por meio do patrulhamento ostensivo, da integração entre as forças policiais e de ações de apoio social. A nova base funcionará como um ponto estratégico para o policiamento nas áreas de maior circulação de moradores e turistas.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Búzios, Glaúcio Moreira, o local receberá cabines de apoio, estrutura para atendimento à população e espaço administrativo para as equipes do programa, além de viaturas, incluindo carros e motos, que são empregadas no patrulhamento: “Nosso objetivo é oferecer não apenas mais segurança, mas também acolhimento, proximidade e agilidade no atendimento às demandas da comunidade”.

O programa Segurança Presente já atua em diversas regiões do estado e é reconhecido pela redução dos índices de criminalidade, com base na presença contínua do patrulhamento e na aproximação com a comunidade. Em Búzios, a expectativa é que a iniciativa contribua significativamente para o fortalecimento da ordem pública, especialmente nas áreas turísticas e comerciais da cidade.