Programação da Semana PCD, em Cabo Frio, promove roda de conversa no Charitas, na quarta 

A Prefeitura de Cabo Frio promove na quarta (28), às 14h, no Charitas, uma roda de conversa com o tema “A invisibilidade da mulher com deficiência que sofre violência”. A atividade integra a programação da Semana da Pessoa com Deficiência, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa Com Deficiência, instituído em 21 de setembro.

O encontro será mediado pela coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), a assistente social Ludmila Roque, e pela secretária-executiva do Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência (Comud-PCD), a assistente social Nilzete Oliveira.

O objetivo do debate é promover a discussão sobre a violência contra a mulher, e seus desdobramentos. A proposta é trazer à compreensão da sociedade a importância de todos respeitarem e defenderem os direitos da mulher, seja de que condição for.

A programação da Semana da Pessoa com Deficiência continua na próxima semana com roda de conversa em Tamoios, na OAB, na Universidade Estácio de Sá e na sede da Secretaria de Assistência Social, no Jardim Esperança; além de live com as presidentes das associações PCD.

Programação

Sexta, 23

1º Encontro Intersetorial de Efetividade dos Direitos da Pessoa com Deficiência

13h às 17h

Auditório da 20° Subseção da OAB/RJ: Rua Ministro Gama Filho, 23, Braga

Participação do Ministério Público, Defensoria Pública e as Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde

Terça, 27

Projeto Ouvidores de Vozes – roda de conversa

Tema livre

Das 14h às 17h

Auditório da Universidade Estácio de Sá

Quinta, 29

Roda de Conversa no Jardim Esperança

Tema: “A importância do dia 21 – Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência”

9h30

Sede da Assistência Social no Jardim Esperança: Rua Dimas Teixeira, 191

Sexta, 30

Live com as presidentes das associações PCD

Tema: “Minha vida, minha história”

Hora: 15h

Transmissão pelas redes sociais (Instagram e Facebook) da Prefeitura de Cabo Frio