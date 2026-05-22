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Programação do fim de semana reúne atividades culturais e feiras em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Este fim de semana em Cabo Frio será movimentado com diversas atividades culturais gratuitas, realizadas com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. Com opções de diversos perfis, a programação oferece feiras ao ar livre, exposições e a Festa de Santa Sara, no Canto do Forte, como alguns destaques.

Confira a programação completa:

Feira Uniarte
sexta-feira (22), das 16h às 22h
Praça de São Cristóvão

Feira Cultural da Praia do Forte
sexta-feira (22) e sábado (23), das 18h às 23h
Praça da Cidadania

Feira Arteiras de Tamoios
Sexta-feira (22) e sábado (23), 16h às 22h
Shopping Unapark

Festa de Santa Sara
Domingo (24), a partir das 11h
Canto do Forte

Dandaras – Feira Cultural e Afroempreendedora
Domingo (24), a partir das 11h
Canto do Forte – Festa de Santa Sara

Aldeia Criativa – Mercado Alternativo
Sábado (23), das 16hh às 21h
Praça do Braga – Rua Nicola Aslan, em frente à OAB

Exposição “Retalhos: ordem e caos no centramento da alma”
Palácio das Águias
Exposição segue até o fim do mês de maio – visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 13h às 18h.
entrada gratuita

Exposição coletiva “A cidade mais bonita do mundo”
Forte São Mateus
visitação diária – 9h às 17h – até o fim do mês
entrada gratuita

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