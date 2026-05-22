Programação do fim de semana reúne atividades culturais e feiras em Cabo Frio

Este fim de semana em Cabo Frio será movimentado com diversas atividades culturais gratuitas, realizadas com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. Com opções de diversos perfis, a programação oferece feiras ao ar livre, exposições e a Festa de Santa Sara, no Canto do Forte, como alguns destaques.
Confira a programação completa:
Feira Uniarte
sexta-feira (22), das 16h às 22h
Praça de São Cristóvão
Feira Cultural da Praia do Forte
sexta-feira (22) e sábado (23), das 18h às 23h
Praça da Cidadania
Feira Arteiras de Tamoios
Sexta-feira (22) e sábado (23), 16h às 22h
Shopping Unapark
Festa de Santa Sara
Domingo (24), a partir das 11h
Canto do Forte
Dandaras – Feira Cultural e Afroempreendedora
Domingo (24), a partir das 11h
Canto do Forte – Festa de Santa Sara
Aldeia Criativa – Mercado Alternativo
Sábado (23), das 16hh às 21h
Praça do Braga – Rua Nicola Aslan, em frente à OAB
Exposição “Retalhos: ordem e caos no centramento da alma”
Palácio das Águias
Exposição segue até o fim do mês de maio – visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 13h às 18h.
entrada gratuita
Exposição coletiva “A cidade mais bonita do mundo”
Forte São Mateus
visitação diária – 9h às 17h – até o fim do mês
entrada gratuita