Programação do fim de semana reúne atividades culturais e feiras em Cabo Frio

Este fim de semana em Cabo Frio será movimentado com diversas atividades culturais gratuitas, realizadas com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. Com opções de diversos perfis, a programação oferece feiras ao ar livre, exposições e a Festa de Santa Sara, no Canto do Forte, como alguns destaques.

Confira a programação completa:

Feira Uniarte

sexta-feira (22), das 16h às 22h

Praça de São Cristóvão

Feira Cultural da Praia do Forte

sexta-feira (22) e sábado (23), das 18h às 23h

Praça da Cidadania

Feira Arteiras de Tamoios

Sexta-feira (22) e sábado (23), 16h às 22h

Shopping Unapark

Festa de Santa Sara

Domingo (24), a partir das 11h

Canto do Forte

Dandaras – Feira Cultural e Afroempreendedora

Domingo (24), a partir das 11h

Canto do Forte – Festa de Santa Sara

Aldeia Criativa – Mercado Alternativo

Sábado (23), das 16hh às 21h

Praça do Braga – Rua Nicola Aslan, em frente à OAB

Exposição “Retalhos: ordem e caos no centramento da alma”

Palácio das Águias

Exposição segue até o fim do mês de maio – visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 13h às 18h.

entrada gratuita

Exposição coletiva “A cidade mais bonita do mundo”

Forte São Mateus

visitação diária – 9h às 17h – até o fim do mês

entrada gratuita