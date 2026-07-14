Programação especial celebra o Centenário da Ponte Feliciano Sodré nesta terça (14), em Cabo Frio

A terça-feira (14) será de comemorações em Cabo Frio pelo centenário da Ponte Feliciano Sodré. As margens do Canal do Itajuru serão ocupadas com diversas atividades culturais pelo aniversário de cem anos de um dos principais patrimônios históricos e culturais da cidade. A partir das 8h, próximo à Estátua do Pescador, as atrações vão movimentar o espaço.

O Secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes, celebrou o trabalho integrado realizado para celebrar o centenário de um monumento que conta histórias marcantes do município:

“Teremos uma programação muito diversa e dedicada para celebrar a Ponte Feliciano Sodré, não apenas como uma construção utilizada como passagem de veículos e pessoas, mas como um marco de integração, de união de histórias, de bairros e todas as melhorias e avanços permitidos com a existência dessa ponte. Estar presente nesse centenário é um orgulho como gestor, e por fazer parte de uma cidade que celebra suas raízes e de um governo que valoriza suas histórias, construídas a muitas mãos ao longo do tempo”, disse ele.

Inaugurada em 1926 em estilo arquitetônico arrojado, após o desabamento da ponte de ferro, a Ponte Feliciano Sodré tratava-se do maior vão livre do Brasil na época, o que permitia a navegação dos veleiros de sal pela sua parte central.

Durante muito tempo, a estrutura foi a única entrada e saída rodoviária da cidade. Em meados da década de 50, o Governo do Estado de Rio de Janeiro levantou um aterro e construiu uma ponte no Baixo Grande – antiga “passagem dos Tupinambá”, criando novo acesso rodoviário a Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Em 14 de Julho de 1926, sem convidar o então Prefeito Anastácio Novellino, o Governador Feliciano Sodré, acompanhado de comitiva estadual, inaugurou a estrada Cabo Frio – São Pedro da Aldeia e a ponte de cimento armado que foi batizada em sua homenagem. Suportando o peso de até seis toneladas, os veículos passavam cada vez em uma direção.

Em outubro de 1982, com os avanços e a necessidade de expansão viária, a Ponte Feliciano Sodré passa a ter o trânsito em mão dupla, promovendo melhor integração e mobilidade no fluxo de veículos.

Confira, abaixo, a programação oficial do dia do centenário (14 de julho):

08h – Yoga e Meditação

14h – Exposição de Artesanato

15h30 – Abertura Oficial – Fala institucional /Hino de Cabo Frio – com Sérgio Gabriel

16h – Travessia das Canoas Havaianas

17h – 18h – Sarau de Música e Poesia com a Academia de Letras e Artes de Cabo Frio (ALACAF)

18h – 18h50 – Show Musical com Azul puro Azul

19h – 19h30 – Corre da Ponte

19h30 – 20h – Roda de Capoeira

20h – 21h30 – Show Musical com Angel Duarte