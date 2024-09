Projeto Albatroz organiza mutirão de limpeza de praia neste sábado 

O Projeto Albatroz, instituição que trabalha pela conservação de aves oceânicas com patrocínio da Petrobras, vai realizar um evento de limpeza de praia neste sábado (14) como parte do movimento do World Cleanup Day, que acontece há mais de 25 anos com o objetivo de combater a poluição por resíduos sólidos nos rios, praias e oceanos.



Com a parceria de instituições da Região dos Lagos como Mar Sem Lixo, Universidade Veiga de Almeida, Projeto Imersão, Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Ohana Loa Va’a Clube e Tubarões do Forte, além de voluntários do Projeto Albatroz e do Coletivo Jovem Albatroz, a atividade faz parte da programação nacional do Movimento Pororoca, criado pela Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano.

Todos os resíduos retirados das margens da Lagoa de Araruama serão encaminhados para o Projeto Imersão, da Universidade Veiga de Almeida, que realizará triagem e identificação dos materiais. Posteriormente, serão descartados junto com os resíduos da universidade.

O evento será realizado das 9h às 13h no Centro de Visitação do Projeto Albatroz, localizado na Avenida Wilson Mendes, s/n, Porto do Carro, Cabo Frio (RJ).