Projeto alerta sobre preservação dos Cavalos-Marinhos em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo fixou hoje (29), às margens da laguna de Araruama – na extensão de Figueira – placas informativas sobre o Projeto Cavalos-Marinhos. A ação, realizada por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento em parceria com o projeto, visa informar moradores e visitantes sobre a importância da preservação da espécie.

O Projeto Cavalos-Marinhos já existe há 20 anos, mas monitora a Laguna desde maio do ano passado, quando começaram os relatos de avistamentos de cavalos-marinhos na Região dos Lagos. Além disso, também estuda as alterações na salinidade em alguns pontos da laguna e acompanha as mudanças que tornaram o lugar, um espaço tão hospitaleiro à estes peixes.

O que fazer quando avistar um cavalo-marinho?

Não tire da água, contemple. São animais muito sensíveis e podem abortar seus filhotes.