Foi aprovado na Câmara Municipal de Búzios o Projeto de Lei 28/2024, que trata de criar o Programa “Amigo do Turismo” no município, instituindo o selo “Amigo do Turismo” para reconhecer as empresas que contribuem para o desenvolvimento do turismo e ecoturismo da cidade.

De acordo com o projeto, os requisitos para concessão do selo “Amigo do Turismo” serão regulamentados por meio de ato do Poder Executivo Municipal.

A proposta ainda deve ser sancionada pelo prefeito.