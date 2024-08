Projeto cria Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino em Búzios

Um projeto de lei aprovado nesta quinta-feira, dia 29, na Câmara Municipal de Búzios pretende instituir a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino e o Dia da Mulher Empreendedora Buziana. O PL35/2024 segue para sanção.

O objetivo é refletir sobre a atuação das mulheres empreendedoras, valorizar o trabalho desenvolvido por elas, assim como incentivar o empreendedorismo feminino.

Conforme a proposta, o Dia da Mulher Empreendedora Buziana será celebrado no dia 19 de novembro de cada ano, aproveitando a mesma data do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino será realizada na semana do dia 19 de novembro.