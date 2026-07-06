Projeto de castração gratuita para cães e gatos retorna a Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência Municipal de Proteção Animal, em parceria com o projeto Castra Mais RJ, inicia uma nova etapa de castrações gratuitas no município. O castramóvel retorna à cidade para atender cães e gatos em Tamoios, onde permanecerá por duas semanas no Ginásio Poliesportivo, no bairro Santo Antônio, entre os dias 13 e 24 de julho.

O retorno do projeto acontece após o sucesso da primeira edição em abril deste ano, quando foram realizadas mais de 1.800 castrações na cidade, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de proteção e bem-estar animal em Cabo Frio.

O atendimento no Castramóvel é realizado mediante agendamento prévio. Para garantir uma vaga, os tutores devem cadastrar seus animais primeiro no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal, acessando o site https://sinpatinhas.mma.gov.br/login. Em seguida, é necessário realizar também a inscrição no site oficial do projeto, em www.castramaisrj2.com.br.

O Castra Mais RJ tem capacidade para atender cerca de 300 animais por dia, mediante agendamento. A orientação é que os tutores realizem a inscrição apenas se tiverem certeza de que poderão comparecer na data e horário marcados, evitando o desperdício de vagas e permitindo que mais animais sejam atendidos.

As castrações são destinadas a cães e gatos sem restrição de raça ou porte. Os animais devem ter entre 6 meses e 7 anos de idade, estar saudáveis e cumprir jejum absoluto de oito horas antes do procedimento. Fêmeas no cio, gestantes ou em período de amamentação não podem ser submetidas à cirurgia. Além da castração, o serviço inclui a microchipagem dos animais e a entrega das medicações necessárias para o pós-operatório.

De acordo com a superintendente municipal de Proteção Animal, Fenela Assed, após o período de atendimentos em Tamoios, o Castramóvel também vai retornar ao bairro Jardim Esperança, em data ainda a ser definida, dando continuidade ao cronograma de castrações.

“A primeira edição do Castra Mais RJ em Cabo Frio foi um grande sucesso e mostrou o quanto a população reconhece a importância da castração como uma política pública de saúde fundamental. O retorno do projeto representa mais uma oportunidade para que os tutores garantam esse atendimento gratuito, que previne doenças, promove mais qualidade de vida aos animais e contribui diretamente para o controle populacional. Aos tutores, é muito importante que não se esqueçam de fazer o cadastro do animal no SinPatinhas, no site do Governo Federal, porque essa também é uma etapa obrigatória exigida pelo programa”, ressaltou.

Além de prevenir doenças e reduzir a reprodução descontrolada de cães e gatos, a castração é uma das principais estratégias para diminuir, a longo prazo, o número de animais abandonados nas ruas.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do projeto. Também é possível esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (21) 97101-0504.